Formel 1: Räikkönen schnell im Rhythmus

Kimi Räikkönens Rückkehr in die Königsklasse des Motorsports ist positiv ausgefallen. "Er hat sehr schnell das Gefühl für das Auto gehabt", sagte Lotus-Teamchef Eric Boullier. "Es ist toll zu sehen, dass er eine starke Verbindung zum Team aufbaut." Und Räikkönen selbst stellte nach seinen ersten rund 300 Kilometern am Formel-1-Steuer seit dem 1. November 2009 erfreut fest: "Ich bin happy, weil ich ziemlich schnell wieder den Rhythmus hatte."



Da Räikkönen seine Runden am Montag und Dienstag in Valencia nur mit einem zwei Jahre alten Boliden drehen durfte, freut sich der 32-Jährige nun schon auf die Jungfernfahrt mit dem neuen Lotus. "Hoffentlich werden wir von Beginn an schnell sein", betonte der Finne. Am 7. Februar wird Räikkönen in Jerez de la Frontera den neuen Lotus bei den offiziellen Testfahrten erstmals testen.