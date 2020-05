Singapur-GP: Härtetest für Teams und Technik

Singapur glitzert und glänzt. Wenn am kommenden Wochenende zum siebenten Mal die Formel 1 ihre nächtlichen Runden durch die 5,3-Millionen-Einwohner-Metropole dreht, drängt er sich wieder auf: der Vergleich mit Europas Glamour-Hauptstadt Monaco. Die Kulisse der erleuchteten Skyline ist beeindruckend, die Herausforderung für die 22 Piloten in den Straßen des Stadtstaates unbestritten.

Hitze und extreme Luftfeuchtigkeit machen den 5,065 Kilometer langen Stadtkurs mit seinen 23 Kurven zu einer körperlichen Grenzfahrt. "Es kommt einem so vor, als würde das Rennen ewig dauern", sagt der Vierfach-Weltmeister Sebastian Vettel, der in den vergangenen drei Jahren mit seinem Red Bull die Hitzeschlacht am schnellsten bewältigte. Bis zu vier Liter Flüssigkeit verliere man, erzählt der aktuelle Gesamtführende Nico Rosberg: "Den letzten Teil des Rennens genießt du nicht mehr, der tut nur noch weh." Für den 29-jährigen Mercedes-Fahrer gilt es im 14. Saisonrennen Hoppalas wie in Monza zu vermeiden. Der Deutsche verbremste sich vor zwei Wochen in Führung liegend und wurde Zweiter hinter seinem Stall-Rivalen Lewis Hamilton.

"Natürlich war ich enttäuscht. Aber ich liege noch immer in Führung und bin fest entschlossen, diese zu verteidigen", sagt Rosberg, der nach vier Siegen mit 22 Zählern Vorsprung auf Hamilton (sechs Siege) nach Singapur reiste.