Formel 1: Nürburgring vor dem Aus

Dieser Sieg fehlt Sebastian Vettel noch in seiner Sammlung: Noch nie konnte der deutsche Weltmeister ein Heimrennen gewinnen. Am kommenden Sonntag startet der 24-Jährige auf dem Nürburgring den nächsten Versuch - es könnte auf dieser Rennstrecke aber auch der letzte Versuch werden.



Denn dem Rennen auf dem Traditionskurs droht das Aus: Die rot-grüne Landesregierung will den Geldhahn für die Rennstrecke in Zukunft zudrehen. So sagt etwa Wirtschaftsministerin Eveline Lemke von den Grünen gegenüber dem Handelsblatt: "Bis 2016 gibt es genau ein Formel-1-Rennen mit finanzieller Unterstützung des Landes - und das ist 2011. Punkt."



Auch in diesem Jahr rechnet die Nürburgring GmbH mit roten Zahlen, muss man doch jährlich zirka 20 Millionen Euro Antrittsgebühr zahlen. "Ob das Rennen am Wochenende das letzte sein wird, hängt maßgeblich von den Forderungen von Bernie Ecclestone ab", sagt Lemke.