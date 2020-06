Neue Innereien für Red Bull

Schon vor dem ersten Rennen in Melbourne (16. März) ist Weltmeister Sebastian Vettel in der Defensive. Der Deutsche hofft jedenfalls auf einen runderneuerten Red Bull für die Saisonpremiere. Sein Team will mit signifikanten Updates aufwarten. "Das Auto, das wir in Melbourne einsetzen, wird nur von außen das Auto sein, mit dem wir im Winter getestet haben", sagte Vettel der deutschen Zeitung Welt am Sonntag: "Die technischen Innereien werden andere sein."

Die Umsetzung dessen, was man bei den von Problemen begleiteten Tests gelernt habe, brauche aber Zeit. "Nur in der Welt der Comics würde so ein Prozess sofort und blitzschnell funktionieren", sagte Vettel. Doch der Rennstall sei bereit zu investieren. Der vierfache Weltmeister gestand, dass die Situation für Red Bull vor dem ersten Grand Prix der neuen Turboära schwierig sei. "Aber erst in Melbourne werden wir wissen, wie weit wir tatsächlich von der Konkurrenz entfernt sind." Fix scheint aber jetzt schon zu sein: Der Mann, der in der vergangenen Saison den Titel im Schongang gewinnen konnte, ist seinen Ausnahmestatus vorerst los.