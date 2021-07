Mercedes-Duell als Thriller

Rosberg, der in der WM-Wertung nun 14 Zähler vor Hamilton liegt, freute sich vor der ersehnten Party in Budapest am kommenden Sonntag endlich einmal über "eines der einfacheren Rennen", und Hamilton sieht das Kopf-an-Kopf -Duell mit dem Mercedes-Teamkollegen vor seinem Wohlfühl-Grand-Prix in Ungarn ohnehin längst am Maximum.

"Ich kann mich nicht noch mehr fokussieren oder noch härter arbeiten, als ich es schon tue", räumte der Brite nach seiner spektakulären Sturmfahrt ein. "Diese Meisterschaft ist eine große Herausforderung für mich, aber genau so liebe ich es, und ich würde es nicht anders wollen." Hamilton gibt alles, "um im Titelkampf wieder auf Nicos Level zu gelangen".

Das Maß der Dinge ist derzeit Rosberg. Vierter Saisonsieg, bis auf einen Ausfall immer auf Rang eins oder zwei nach Rennende - Durchschnaufen ist auf dem Weg zum erhofften WM-Titel zwar noch lange nicht angesagt. Doch der Hockenheim-Triumph tat dem 29-Jährigen vor allem deshalb gut, weil er scheinbar mühelos zustande kam. "Das war eines der einfacheren Rennen", konstatierte Rosberg, "aber das ist eben auch mal so, nachdem ich so viele Rennen hatte, in denen mir mein Teamkollege im Getriebe hing".