Mercedes-Doppelsieg in Bahrain

Wenn wir weiter so schnell sind, dann wird es Auseinandersetzungen geben", hatte Toto Wolff am Samstag in Bahrain prophezeit. Zu eng war der teaminterne Zweikampf der beiden schnellsten Piloten der Formel 1 wieder einmal im Qualifying gewesen. "Wir werden Situationen erleben, die wir bewältigen müssen. Denn Lewis und Nico sind immer noch Geschöpfe, die nach Wettbewerb streben", führte der Motorsportchef von Mercedes vor dem dritten Rennen der Saison weiter aus.

Da wusste der Wiener freilich noch nicht, dass sich seine Vorhersage bereits 24 Stunden später bewahrheiten sollte. Denn das Flutlicht-Rennen am Persischen Golf, in dem die Silberpfeile einmal mehr das Maß der Motorsport-Dinge waren, wurde geprägt vom hart geführten Zweikampf zwischen den beiden WM-Führenden Hamilton und Rosberg, bei dem sich am Ende der Brite durchsetzen sollte und seinen 24. Grand-Prix-Sieg einfuhr. Der Mexikaner Sergio Perez bescherte Force India als Dritter das erst zweite Podium der Geschichte und den vorläufigen Rang zwei in der Teamwertung.

Den Höhepunkt erreichte das silberne Spektakel in Runde 19, als sich die Mercedes-Kollegen Zweikämpfe lieferten, wie man sie teamintern lange nicht mehr gesehen hatte. Rosberg überholte Hamilton, der sich gleich am Start durchgesetzt hatte, aber der Brite steckte nicht zurück und holte sich die Führung zurück. Auch gegen Ende des Rennens, als sich nach dem Überschlag von Esteban Gutierrez und der darauffolgenden Safety-Car-Phase das Feld wieder zusammenschob, wurde es noch einmal spannend. "Sorgt dafür, dass ihr beide Autos nachhause bringt", forderte Technikdirektor Paddy Lowe nicht ohne Grund – Rosberg und Hamilton kämpften dennoch bis zur letzten Runde am Limit.

"Heute war ein Tag für den Sport. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß mit den Silberpfeilen gehabt", sagte der Zweitplatzierte nach dem Rennen. Gleich nachdem er aus dem Cockpit geklettert war, hatte er sich als guter "Verlierer" erwiesen und den Teamkollegen geherzt. Auch Niki Lauda, Aufsichtsratsvorsitzender des Formel-1-Teams von Mercedes, war voll des Lobes: "Es lebe der Sport. Besser kann man Motorsport nicht verkaufen. Jetzt braucht auch keiner mehr jammern über Dinge, wie leise Motoren. Das Rennen hat uns alle eines Besseren belehrt", sagte Lauda und fügte ob des Rennverlaufes hinzu: "Ich hab Gottseidank Nerven, wie aus Stahl."

Als beide Boliden nach 57 Runden unbeschadet abgestellt worden waren, konnte auch Toto Wolff wieder lachen: "Von Zeit zu Zeit war da schon jede Menge Herzklopfen dabei, vor allem am Anfang", gab er zu. "Aber mit Kopf und Verstand haben wir eine gute Show geboten. Das sind wir den Fans schuldig, so wollen wir gerne Rennen fahren."