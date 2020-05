Formel 1: Mansell rät Hamilton zu bleiben

Die Zukunft des ehemaligen Formel-1-Weltmeisters Lewis Hamilton scheint weiterhin ungewiss. Der 26-jährige Engländer könnte McLaren trotz eines bis Ende 2012 laufenden Vertrages vorzeitig verlassen und für die kommende Saison beim aktuellen Topteam Red Bull anheuern. Der britische Ex-Weltmeister Nigel Mansell allerdings riet seinem Landsmann vor dem Heim-Grand-Prix am Wochenende in Silverstone, seinem langjährigen Rennstall auf keinen Fall den Rücken zu kehren.



" Lewis hat bisher eine unglaubliche Karriere bei McLaren gehabt", meinte Mansell, der am Wochenende in Silverstone als Rennkommissar fungiert. " Michael Schumacher hat mit seinem Verbleib bei Ferrari gezeigt, dass man mit der Unterstützung des ganzen Teams Jahr für Jahr aufbauen kann." Der deutsche Rekordweltmeister hatte nach seinem Wechsel zu Ferrari 1996 vier Jahre Aufbauarbeit geleistet, um ab 2000 fünf weitere WM-Titel in Serie zu holen.