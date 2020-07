Formel 1 live: So steht es beim Großen Preis von Ungarn

Lewis Hamilton hat am Samstag zum 90. Mal in seiner Karriere eine Pole-Position herausgefahren. Der WM-Titelverteidiger raste im Qualifying zum Großen Preis von Ungarn auf den ersten Platz. Neben seiner siebenten Ungarn-Pole schaffte er in 1:13,447 Minuten außerdem die schnellste jemals auf dem Hungaroring gefahrene Runde. Gewinnt Hamilton auch das Rennen am Sonntag-Nachmittag, stellt er mit dem achten Triumph die Michael-Schumacher-Bestmarke von acht Siegen auf der gleichen Strecke ein.

Red-Bull-Pilot Max Verstappen hat indes bereits auf einer Einführungsrunde vor dem Großen Preis von Ungarn sein Auto massiv beschädigt. Der Niederländer verlor am Sonntag auf nassem Untergrund die Kontrolle, beim Einschlag in die Streckenbegrenzung brach der Frontflügel des RB16 ab. Der auf dem siebenten Platz der Startaufstellung stehende Wagen wurde anschließend auf der Strecke repariert.