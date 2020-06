Hamilton ist vom neuen Mercedes begeistert

Nach den ersten Testfahrten in Jerez werten die Formel-1-Teams mit Hochdruck ihre Daten aus. In zwei Wochen geht es in Montmelo bei Barcelona wieder für vier Tage auf die Strecke. Die meisten Informationen hat Weltmeister Mercedes gesammelt. Kein Team absolvierte in Andalusien auch nur annähernd so viele Testkilometer wie die im Vorjahr überlegenen Silberpfeile.

„Im vergangenen Jahr war unsere Zuverlässigkeit das Problem. Daher liegt der Fokus auch darauf“, erklärte Vizeweltmeister Nico Rosberg. Über 2.200 Kilometer sammelten der Deutsche und sein englischer Stallrivale Lewis Hamilton. „Es war wirklich unglaublich zu erleben, wie zuverlässig das Auto in dieser Woche gewesen ist“, betonte Titelverteidiger Hamilton.