Hamilton siegt in Montreal vor Rosberg

Der Weltmeister war nie weg – und ist dennoch zurück. Lewis Hamilton gewann am Sonntag den Grand Prix von Kanada und beendete damit die Siegesserie seines Mercedes-Kollegen Nico Rosberg. Sein deutscher Herausforderer hatte in den vergangenen Wochen in Barcelona und zuletzt in Monaco triumphiert. Doch auch schon im Fürstentum war es Hamilton, der das Tempo vorgab, erst eine völlig verkorkste Teamstrategie hatte dem englischen WM-Führenden den Sieg beim Klassiker gekostet.

In Übersee lief gestern alles glatt. Bereits am Start hatte Hamilton seine Spitzenposition vor Rosberg souverän behauptet und fortan das Rennen in geordnete Bahnen gelenkt. "Ich habe versucht, ihm einzuheizen, aber er hat einfach keinen Fehler gemacht", gestand Rosberg.

Das Rennen blieb daher wenig spektakulär, weil diesmal das Chaos auf der anspruchsvollen Piste nicht das Steuer in die Hand nahm: kein Regen, kein böser Unfall, kein Safety-Car.