Hamilton-Bestzeit im Barcelona-Abschlusstraining

Lewis Hamilton hat am Samstag im dritten und letzten Training vor dem Qualifying zum Formel-1-Grand-Prix von Spanien eine klare Bestzeit aufgestellt. Der fünffache Weltmeister und Vorjahressieger aus England lag in Montmelo nahe Barcelona über eine halbe Sekunde (0,531 Sek.) vor Ferrari-Jungstar Charles Leclerc.

WM-Leader Valtteri Bottas, der am Vortag in beiden Trainings die Bestzeit gefahren war, drehte nach einem Ausrutscher ins Kiesbett nur neun Runden. Der Finne fuhr aber noch vor Sebastian Vettel die drittbeste Zeit. Bester Red Bull-Pilot war Max Verstappen auf Platz sieben hinter den beiden Haas-Autos mit einer knappen Sekunde Rückstand. Kurz vor dem Ende wurde das Training abgebrochen, nachdem der Brite George Russell mit seinem Williams in die Streckenbegrenzung gekracht war.

Das Qualifying ist für 15.00 Uhr angesetzt.