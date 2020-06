Ferrari: Autokonzept für die Zukunft

Ferrari hat in der Diskussion um die Zukunft der Formel 1 ein spektakuläres Konzeptauto präsentiert. Der Bolide fällt vor allem durch einen doppelten Frontflügel und seinen insgesamt futuristischen Look auf. Das Traditionsteam stellte das Auto am Dienstag im Internet vor, ehe sich die F1-Kommission in Genf erneut über mögliche mittelfristige Regeländerungen in der Königsklasse verständigen wollte.