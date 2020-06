Duell im Hause Mercedes spitzt sich weiter zu

Es ist schwieriger jetzt, ganz sicher, weil mehr auf dem Spiel steht. Es ist jedes Wochenende ich gegen ihn, die ganze Zeit“, sagt Nico Rosberg vor dem Grand Prix von Kanada am Sonntag, als er auf das teaminterne Duell mit Lewis Hamilton angesprochen wird. „Wir haben den nötigen Respekt, aber die Grenzen werden ganz sicher ausgereizt.“ Damit steuert das Kopf-an-Kopf-Rennen des Deutschen und des Briten auf einen neuen Höhepunkt zu, auch wenn Hamilton den Zwist vom letzten Rennen in Monaco als ausgeräumt betrachtet: „Ich habe die Initiative übernommen und Nico angerufen, wir haben die Sache begraben.“

Ins Gehege waren einander die Platzhirsche gekommen, weil Rosberg kurz vor dem Ende des Qualifyings in Monte Carlo sein Auto in einer Auslaufzone abgestellt hatte, worauf das Safety-Car ausrückte und ihm niemand mehr die Poleposition hatte streitig machen können, was für einen stinksauren Hamilton gesorgt hatte.