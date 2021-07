22 Rennen im vorläufigen WM-Kalender 2014

22 Rennen und damit so viele wie noch nie stehen im vorläufigen und erweiterten Kalender der Formel-1-Weltmeisterschaft 2014, der am Freitag nach der Sitzung des Motorsport-Weltrates (FIA) in Dubrovnik veröffentlicht worden ist. Bekannt wurde auch, dass Pirelli Reifenlieferant bleibt und dass das Concorde Agreement, das ist der Grundlagenvertrag der Formel 1, für die Jahre 2013 bis 2020 kurz vor der Umsetzung steht.

Ob sich die Piloten der Königsklasse tatsächlich auf eine Rekord-Marathonsaison einstellen müssen, ist aber fraglich. Die bisherige Höchstmarke liegt bei 20 Grand Prix in der Saison 2012, in diesem Jahr werden 19 Rennen gefahren. Von den 22 Rennen, darunter das Österreich-Comeback am 22. Juni in Spielberg, sind nämlich drei "provisorisch". Neben Südkorea im April sind dies auch der Amerika-GP am 1. Juni in New Jersey sowie am Saisonende der Grand Prix von Mexiko (16. November), wo wie in den USA ebenfalls die Abnahme der Rennstrecke noch nicht erfolgt ist.

Dass der Kalender im Dezember in dieser Form endgültig abgesegnet wird, gilt auch deshalb als unwahrscheinlich, weil Chefvermarkter Bernie Ecclestone noch Mitte Juli mehr als 20 Grand Prix ausgeschlossen hatte. "Wir werden 20 Rennen fahren, nicht mehr", sagte der 82-Jährige damals. Zudem dürften die Rennställe angesichts von tief greifenden Umwälzungen wie neuer Turbomotoren für 2014 gegen die großen logistischen Herausforderungen opponieren.