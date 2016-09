Arch bei Air Race in Klettwitz Fünfter

Hannes Arch hat am Sonntag beim Red Bull Air Race in Klettwitz oberhalb des Lausitzringes Rang fünf belegt. Den Einzug ins Finale verpasste der Steirer hauchdünn, er verlor in der zweiten Runde gegen den späteren australischen Sieger Matt Hall um nur zwei Tausendstelsekunden. Hall triumphierte am Ende vor dem deutschen Lokalmatador Matthias Dolderer und dem Kanadier Pete McLeod.

In der Gesamtwertung zog Hall (48,75 Punkte) an Arch (41) vorbei auf Rang zwei. Dolderer (65,25) hat nach wie vor die klar besten Karten auf den Gesamtsieg, der auch für Arch theoretisch noch möglich ist. Zwei Rennen in Indianapolis (1., 2. Oktober) und Las Vegas (15., 16. Oktober) stehen noch aus. "Wir sind heute die drittbeste Zeit geflogen, es hat aber leider nicht genügt. Doch wir sind nach wie vor mit dabei, hoch motiviert und geben auch in den beiden letzten Rennen Gas", sagte Arch.