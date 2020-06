Fake-News-Affäre um Lewis Hamilton und Helmut Marko

Einige Stunden lang gingen am Mittwochnachmittag die Wogen hoch. Entwickelt sich zwei Wochen vor dem Start der Saison gar ein kalter Krieg in der Formel 1? Auf Instagram hatte jedenfalls der sechsfache Weltmeister Lewis Hamilton ein Posting abgesetzt, das Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko in ein sehr schlechtes Licht rückte.

"Helmut, es macht mich traurig, dass du den Kampf schwarzer und farbiger Menschen um Gleichberechtigung als Ablenkung betrachtest. Ehrlich gesagt, tut mir das ziemlich weh", schrieb Hamilton in Bezug auf die aktuelle Black-Lives-Matter-Bewegung. "Wach auf. Dieser Sport muss sich ändern."