Ex-MotoGP-Champ Nicky Hayden ist tot

Der frühere MotoGP-Weltmeister Nicky Hayden ist tot. Das bestätigte das Bufalini-Krankenhaus in Rimini, in dem Hayden zuletzt behandelt wurde, am Montag.

Der 35-Jährige war am Mittwoch bei einer Trainingsfahrt mit dem Rennrad gegen ein entgegenkommendes Fahrzeug geprallt und hatte schwerste Kopfverletzungen erlitten. Nach dem Unfall wurde Hayden im Krankenhaus künstlich am Leben gehalten, ehe er am Montag den Kampf um sein Leben verlor.

Nicky Hayden, im Motorrad-Zirkus bekannt als "Kentucky Kid", bestritt zwischen 2003 und 2016 insgesamt 218 Rennen in der Motorrad-Weltmeisterschaft. 2006 bezwang er im WM-Duell Valentino Rossi und krönte sich zum MotoGP-Weltmeister. 2017 trat er für Red Bull Honda in der Superbike-WM an.