Erste Saison-Pole für Vettel in Bahrain

Die Reaktion war eindringlich und erinnerte in ihrer Selbstverständlichkeit an die fabelhafte Vorsaison. "Wir haben es getan", ließ Sebastian Vettel via Boxenfunk wissen, nachdem er seinen Red-Bull-Boliden auf den ersten Startplatz für den sonntägigen Formel-1-Grand-Prix von Bahrain gestellt hatte (Start: 14 Uhr MESZ/live ORFeins, RTL und Sky).

Mit Mark Webber auf Rang drei meldete sich das österreichische Weltmeister-Team eindrucksvoll in der WM zurück.

"Ich wusste, dass ich diese Runde drauf habe, wenn alles passt", sagte Doppelweltmeister Vettel nach getaner Arbeit, "der Dank geht aber an die Jungs in der Garage."

6, 6, 11 – die bisherige Qualifying-Saisonbilanz des letztjährigen Poleposition-Königs (15 in 19 Rennen) war mehr als ernüchternd. Vettel haderte, der RB8 tat nicht das, was er wollte. McLaren rauschte vorbei und Kollege Webber rüttelte nach den ersten drei Startplatz-Rennen an der sicher geglaubten Hierarchie im Team.