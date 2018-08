Dritter Sieg im dritten WEC-Rennen für Alonso und Toyota

Einen Tag zum Vergessen erlebte das mit österreichischer Lizenz startende ByKolles-Team: Zunächst handelte sich Oliver Webb in der Startphase einen Schaden ein und verbrachte viel Zeit an den Boxen, nach Wiederaufnahme des Rennens verunfallte der Österreicher Rene Binder beim Überholen langsamerer Fahrzeuge. Nach Le Mans war es der zweite Ausfall des ByKolles-Boliden in Folge, auch in Le Mans war Binder gecrasht. Beim Saisonauftakt in Spa hatte man noch mit Platz 4 geglänzt.

Die Langstrecken-Weltmeisterschaft befindet sich aktuell in der "Superseason": Die WEC reformiert 2018 ihren Kalender, der bis jetzt dem Jahresrhythmus folgte, und wird künftig über den Jahreswechsel hin ausgetragen, sodass die 24 Stunden von Le Mans im Juni jeweils das Saisonfinale darstellen. Die aktuelle Saison endet erst 2019 mit dem Klassiker an der Sarthe.