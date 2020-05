Die Stars abseits von Cricket

Viswanathan Anand (Schach): Der 1969 in Madras geborene Anand ist seit 2007 Schachweltmeister. Im selben Jahr wurde er zum indischen Sportler des Jahres gewählt.



Hockey-Nationalteam: Noch als " Britisch-Indien" holte das Team zwischen 1928 und 1936 drei Mal in Serie Olympia-Gold im Feldhockey, fünf weitere Titel (der letzte 1980) folgten.



Abhinav Bindra (Schießen): Der heute 29-Jährige wurde nach den Olympischen Spielen in Peking 2008 gefeiert: Der Sportschütze holte mit dem Luftgewehr die erste Einzel-Goldmedaille für Indien.



Leander Paes ( Tennis): Der 38-Jährige gewann 45 Titel im Doppel und einen im Einzel. In der Doppel-Weltrangliste war er die Nummer 1, derzeit ist er 4.