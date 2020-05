Die Fahrer mit den meisten Saisonsiegen

Trotz der aufgeschobenen WM-Titelparty befindet sich Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel weiter auf Rekordkurs. Mit seinem neunten Saisonsieg stellte der 24-jährige Deutsche am Sonntag in Singapur bereits die drittbeste Marke der F1-Geschichte ein.



Mehr Rennen in einem Jahr hat nur sein Landsmann Michael Schumacher gewonnen. Der Rekordweltmeister, der in Singapur nach einem spektakulären Abflug ausschied, triumphierte 2002 elfmal und 2004 sogar 13-mal. In den fünf ausständigen Rennen könnte Überflieger Vettel die Bestmarke noch knacken.

* = nach 14 von insgesamt 19 Saisonrennen