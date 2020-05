Der Grand Prix von Bahrain wackelt

20 Rennen soll das Formel-1-Jahr 2012 haben, so viele wie noch keine Saison zuvor. Soll. Denn so wie im Vorjahr könnte auch heuer der Grand Prix von Bahrain (22. April) abgesagt werden. Zumindest wird dies von der Menschenrechtsorganisation " Bahrain Center for Human Rights" gefordert. "Die Regierung will der Welt mithilfe der Formel 1 vorgaukeln, dass alles wieder normal ist", sagte Nabeel Rajab, der Präsident der Organisation dem Guardian.

Doch von Normalität ist der Wüstenstaat weit entfernt. Nach den Ausschreitungen im Februar 2011 kommt es noch immer zu Auseinandersetzungen zwischen Sicherheitskräften und Demonstranten, die mehr Rechte und Freiheiten fordern. Mindestens 40 Menschen sollen in den vergangenen elf Monaten bei den Ausschreitungen gestorben sein. Im Königreich gibt es keine unabhängige Justiz, keine freien Wahlen und keine freie Presse; die britische Zeitschrift The Economist klassifiziert Bahrain als "autoritäres Regime".