Das Bangen um Schumacher geht weiter

Eigentlich wollte Michael Schumacher seinen Geburtstag mit Freunden und Familien wieder in seinem französischen Weihnachts- und Winterdomizil feiern. Fünf Tage nach seinem schweren Skiunfall in Meribel haben nun aber alle nur noch einen Wunsch zu Schumachers 45. Geburtstag an diesem Freitag: Dass er überlebt und gesund wird. "GET WELL SOON SCHUMI" ("Werde bald gesund, Schumi").

Die Aufschrift auf einem Shirt, das außer seinen Landsleuten Lukas Podolski und Per Mertesacker auch andere Spieler vom englischen Fußball-Tabellenführer FC Arsenal gezeigt hatten, sprach Millionen Menschen weltweit aus dem Herzen.



Denn überall wird Anteil genommen an Schumachers Schicksal. In Indien wurde das laufende Programm unterbrochen, seit Tagen füllt das Thema die Sportseiten der Zeitungen. In China veröffentlichte die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua im Internet ein Archivbild von Schumacher, auf dem er selbst in chinesischen Zeichen das Wort "Sicherheit" geschrieben hat. Dazu schrieb die Agentur auf Deutsch: "Schumi, gute Besserung!"