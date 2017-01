Dakar: Walkner auf erster Etappe Achter

Der Salzburger Motorrad-Pilot Matthias Walkner hat auf der ersten Etappe der Rallye Dakar Rang acht belegt. Der 30-jährige KTM-Werksfahrer hatte nach 39 Sonderprüfungskilometern von Asuncion in Paraguay nach Resistencia in Argentinien 42 Sekunden Rückstand auf den französischen Tagessieger Xavier de Soultrait (Yamaha). Walkners Markenkollege und Titelverteidiger Toby Price büßte an der 17. Stelle 1:15 Minuten ein.

Am Dienstag steht die erste schwierige Etappe mit 275 Kilometern Sonderprüfung auf dem Programm.