Button verlängerte bei McLaren

Das Tauziehen um Jenson Button ist vorbei. Der 31-Jährige bleibt Teamkollege von Lewis Hamilton bei McLaren-Mercedes und unterzeichnete am Mittwoch einen mehrjährigen Vertrag. Damit fahren auch in der kommenden Saison die beiden englischen Ex-Weltmeister in einem Team.



Seit Button Anfang 2010 zu McLaren stieß, gewann er vier Grand Prix. Vor dem kommenden Rennen in Japan (Sonntag, 8 Uhr MESZ/live ORFeins, RTL, Sky) ist er neben Sebastian Vettel der letzte verbliebene Fahrer, der (allerdings nur noch) theoretische Chancen auf den Titel hat. "Ich habe mich nie mehr zu Hause gefühlt als bei diesem Team", sagte Button.



Eine erneute Vertragsverlängerung könnte auch bei Sebastian Vettel bevorstehen. Obwohl sich Red Bull erst heuer die Dienste des Weltmeisters bis 2014 gesichert hat, will das Team seinem Chefpiloten demnächst ein Vertragsupdate bis 2016 vorlegen. Der Grund: Das neue Motorenreglement tritt erst ab 2014 in Kraft. "Beide Seiten sind davon ausgegangen, dass wir zwei Jahre unter dem neuen Motoren-Regelwerk zusammen fahren können. Das hat sich jetzt geändert", erklärt Motorsportchef Helmut Marko.