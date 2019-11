Bei Ferrari enden Formel-1-Weltmeister in der Sackgasse

Der beste Ferrari-Fahrer wird von Mercedes bezahlt. Es ist erst ein paar Wochen her, dass Lewis Hamilton, der neue und alte Formel-1-Weltmeister mit Mercedes, ein Foto mit einem seiner Privatautos ins Internet gestellt hat. Zu sehen waren ein strahlend blauer Himmel und ein knallroter LaFerrari, 499-mal hergestellt, Stückpreis 1,2 Millionen Euro.

Hamilton darf das. Und nur er. Weil er auch in der am Sonntag in Abu Dhabi zu Ende gehenden Saison ohne Umwege zu seinem sechsten WM-Titel unterwegs gewesen war, erlauben die sonst so strengen Marketingbosse des Daimler-Konzerns ihrem teuersten Angestellten die eine oder andere Extravaganz.