Baku: Verstappen-Crash schon im ersten Freitagstraining

Max Verstappen kommt in der Formel-1-Saison 2018 weiter nicht auf Touren. Der Niederländer warf seinen Red Bull schon im ersten Freitagstraining für den Grand Prix von Aserbaidschan am Sonntag unsanft in die Mauer. Zu diesem Zeitpunkt lag er in der Zeitenliste hinter seinem Teamkollegen, dem China-GP-Sieger Daniel Ricciardo, an zweiter Stelle.