Altmeister Schumacher hat aufgeholt

Doch Rekordweltmeister Schumacher (sieben Titel) hat aufgeholt, nur noch drei WM-Punkte trennen ihn derzeit von Rosberg. Erstmals seit mehr als eineinhalb Jahren fahren die Deutschen wieder auf einem Niveau, vor einer Woche in Suzuka führte Schumacher das Rennen sogar ein paar Runden an, auch wenn er selbst "gar nichts davon wusste".



Schumachers erklärtes Ziel, nach seinem Comeback noch einmal ein Rennen zu gewinnen, scheint derzeit außer Reichweite. Zu weit vorne sind die Konkurrenten Red Bull, McLaren und Ferrari. Sein Vertrag läuft bis Ende 2012. Ob er selbst glaubt, noch einmal an alte Erfolge anschließen zu können? "In der Tat, ja. Ich bin gekommen, um mit Mercedes erfolgreich zu sein."