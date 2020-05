Alonso siegt in Silverstone

Ferrari gewinnt nicht bloß, Ferrari triumphiert. Und zwar mit Stil. Das hat sich die Scuderia in ihrer bewegten wie erfolgreichen Vergangenheit in der Formel 1 so angewöhnt. Zehn Rennen blieb das italienische Traditionsteam vor dem Grand Prix von Großbritannien ohne Sieg, der absolute Negativrekord ist mit elf sieglosen Rennen in der ewigen Statistik festgemacht.



Ein Sieg musste also her.



Und was tat die Scuderia? Sie triumphierte. Ausgerechnet in Silverstone, wo das Team vor 60 Jahren den ersten Grand-Prix-Sieg feierte und wo acht der zwölf Teams dank ihres Firmensitzes einen Heimsieg bejubeln könnten - nur eben Ferrari nicht.