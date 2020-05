Alonso: Hamilton besser als Vettel

Fernando Alonso sieht auch vor der neuen Formel-1-Saison Dreifach-Champion Sebastian Vettel nicht als seinen stärksten Rivalen. "Der stärkste Gegner, der beste Fahrer? Meine Antwort ist Lewis Hamilton. Das war so im letzten Jahr, so ist es auch dieses Jahr", behauptete der Spanier am Donnerstag beim Ferrari-Teamevent im italienischen Skiort Madonna di Campiglio, wie das Fachmagazin "Autosport" berichtete.

Alonso hatte schon im Vorjahr mehrfach zu verstehen gegeben, dass er Vettel für nicht so stark halte wie Mercedes-Neuzugang Hamilton und der Deutsche vor allem von seinem technisch überlegenen Auto profitiere. Vettel hatte im Vorjahr zum dritten Mal in Serie den WM-Titel gewonnen und dabei Alonso um drei Zähler hinter sich gelassen. Vor allem am Ende der Saison hatte der Ferrari-Star den Red-Bull-Piloten immer wieder mit verbalen Spitzen attackiert.

Die jüngste Kritik von Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko, er betreibe zu viele politische Spielchen, wies Alonso jedoch zurück. "In solchen Sachen bin ich nicht gut." Markos Kommentare seien "ziemlich bedeutungslos", fügte Alonso hinzu.