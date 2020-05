35 Millionen Euro für den Fiskus

Star Valentino Rossi (*16. Februar 1979 in Pesaro) begann im Kartsport. Als er zu groß und zu schwer für sein Kart wurde, stieg er auf ein Minibike um. 1995 gewann er die Meisterschaft in Italien, zwei Jahre später die 125er-WM. Aktuell hält er bei neun WM-Titeln, sieben davon in der Königsklasse. Mit 105 GP-Siegen ist er der zweiterfolgreichste Fahrer der Geschichte.



Gegen ihn wurde wegen Steuerhinterziehung ermittelt, nach einer Zahlung von 35 Millionen Euro wurde das Verfahren eingestellt.