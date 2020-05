25 Jahre Hungaroring

Im Ostblock hingegen herrschte motorsportlicher Nachholbedarf. Auch Moskau und Prag hatten Interesse an einem Rennen angemeldet, doch nur in Ungarn fand Ecclestone "die Mentalität vor, die zur Durchführung eines WM-Laufes unerlässlich ist". Sprich: Verständnis für den Kapitalismus. 260.000 Zuschauer kamen am ersten Wochenende an die Strecke, 120.000 alleine am Rennsonntag. Fans aus Österreich und Deutschland füllten die Hotel-Betten in Budapest und brachten wichtige Devisen ins Land.



"Die Ungarn waren so stolz, dass sie einen Grand Prix hatten", erinnert sich der Engländer Martin Brundle, der damals im Tyrrell-Renault an den Start ging. "Aber das Wochenende war anders als alles, was wir zuvor erlebt hatten. Wenn man ein Leihauto wollte, musste man ganz früh reservieren. Dafür hat man einen Lada bekommen. Wer später dran war, ist im Trabant gefahren. Und wenn du noch langsamer warst, hat's gar nichts gegeben."

Auch heute noch strahlen die hässlichen alten Stahlrohr-Tribünen Ostblock-Flair aus, doch der Hungaroring ist nach drei Veränderungen am Layout der Strecke in der Gegenwart angekommen.