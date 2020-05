Modell-Athleten bei der Leichtathletik-WM

Trotz Verletzungspech und Formtief der Stars wird es der Weltmeisterschaft aber nicht an schillernden Persönlichkeiten mangeln. Eines der schönsten Beispiele ist die russische Weitspringerin Darja Igorewa Klischina: Langes blondes Haar, 180 Zentimeter groß, 57 Kilo und ein strahlendes Lächeln wie ein Hollywood-Star.



Die 20-Jährige, die sich gerne in modischen Kleidchen und High Heels präsentiert, wird nicht umsonst als die Scharapowa der Leichtathletik gehandelt. Die schöne Russin stiehlt der Konkurrenz aber nicht nur bei Fotoshootings, sondern auch in der Sandgrube die Show. 2010 belegte sie bei der Hallen-WM in Doha den fünften Platz; im selben Jahr konnte sie ihre persönliche Bestleistung auf 7,03 Meter steigern und damit dem Juniorenweltrekord der deutschen Ausnahmesportlerin Heike Drechsler bis auf elf Zentimeter nahekommen.



Doch auch auf den Auftritt einer zweiten Russin darf man gespannt sein: Hochspringerin Anna Tschitscherowa meldete sich nach ihrer Babypause in beeindruckender Form zurück. Mit einem Sprung über 2,07 Meter kam sie dem Uralt-Weltrekord der Bulgarin Stefka Kostadinowa (2,09) aus dem Jahr 1987 sehr nah, es war immerhin die drittbeste Leistung der Geschichte.