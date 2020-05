Mit 55 im goldenen Alter

Georg Werthner, vierfacher ehemaliger Olympia-Zehnkämpfer, tritt bei den Staatsmeisterschaften an. Der 55-Jährige über ...



... Fitness "Ich war trotz 3100 Wettkämpfen nie ernst verletzt. Ich versuche täglich zu trainieren."



... seine jüngsten Erfolge "Ich habe bei der Senioren-WM in Sacramento im Dreisprung Weltrekordler Willy Banks besiegt und auch im Speer Gold geholt.



... die LA-Stagnation in Österreich "Sie hängt mit Zeitströmungen zusammen. Neue Sportarten wie Triathlon liegen im Trend."



... den ÖLV "Im Verband regiert der Durchschnitt."



... seinen Jedermann-Zehnkampf "Nach 18 Jahren hab' ich ihn heuer erstmals nicht veranstaltet. Die Stadt Wien kam mir nicht gerade entgegen."



... Talente "Sie gibt es sehr wohl. Das merke ich bei unserer Kinder-Mehrkampfgruppe, aus der wir die Hälfte aller Schüler-Medaillengewinner herausbringen."