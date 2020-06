Melzer schlägt in Florida auf

Nach dem frühen Aus in Indian Wells greift Jürgen Melzer beim nächsten Millionenturnier wieder zum Racket. Nach einem Freilos in Runde eins wird der 30-jährige Niederösterreicher beim am Mittwoch startenden Masters-1000-Turnier in Miami auf den Sieger aus der Partie Matosevic gegen Robin Haase (Nl) treffen. Der Australier Matosevic liegt als Nummer 122 der Welt exakt 100 Plätze hinter Melzer und stand vor wenigen Wochen im Endspiel von Delray Beach. Im Damenbewerb steht Tamira Paszek fix im Hauptbewerb.



Roger Federer, der im Endspiel von Indian Wells den Amerikaner John Isner 7:6, 6:3 schlug, kann mit einem Turniersieg den Spanier Rafael Nadal überholen und die Nummer zwei hinter Novak Djokovic werden.