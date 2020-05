Melzer sammelt Selbstvertrauen

Das hat Jürgen Melzer schlau gemacht. Damit er sich für das Daviscup-Duell gegen Russland (10. bis 12. Februar in Wr. Neustadt) aufwärmen kann, weil er ja in Melbourne kaum zum Spielen gekommen war (Erstrunden-Aus gegen den Kroaten Ivo Karlovic), schob er schnell in Zagreb ein Hallenturnier ein und nahm dabei sogar drei Qualifikationsmatches in Kauf. Bilanz bislang: Fünf Siege, kein Satzverlust.

Nach dem 6:2-6:3-Achtelfinalsieg über den Italiener Andreas Seppi wartet am Freitag auf dem Weg in sein erstes ATP-Semifinale seit April 2011 ( Monaco) der Deutsche Michael Berrer. Dieser liegt zwar in der Weltrangliste als Nummer 105 64 Plätze hinter Melzer, spielt aber immer gut, wenn er in Zagreb aufschlagen darf. Seine beiden Finalteilnahmen bestritt der 31-Jährige jeweils in Zagreb (2010 und 2011). 2010 kam er in Wien ins Halbfinale, unterlag dort Andreas Haider-Maurer.