Melzer holt den Doppel-Titel in Wien

Zum 40-jährigen Jubiläum des Wiener Stadthallen-Tennisturniers haben Jürgen Melzer und der Deutsche Philipp Petzschner mit ihrem 7:6 (6), 4:6, 10:7-Finalerfolg über Andre Begemann/ Julian Knowle (D/Ö) für ein Novum gesorgt. Erstmals haben zwei ehemalige Einzel-Sieger in Wien gemeinsam auch einen Doppel-Titel geholt.

Melzer hat es im dritten Anlauf nach 2006 und 2009 (damals jeweils noch mit Knowle) geschafft. An der Seite seines besten Freundes Philipp Petzschner sicherte sich der 33-jährige Niederösterreicher am Sonntag seinen ersten Doppel-Titel in Wien. Trauriger Held war freilich Knowle, der auch sein fünftes Wien-Doppel-Endspiel verloren hat.

Jürgen Melzer hat damit nach seinen Einzel-Titeln 2009 und 2010 nun auch im Doppel beim größten ATP-Turnier in Österreich gewonnen. „Wir wollten den Titel. Wir haben beide hier auch im Einzel gewonnen, ich weiß gar nicht, ob es das schon gegeben hat?“, fragte Melzer. Die Antwort ist nein. Melzer/ Petzschner sind in der Tat die ersten Spieler in Wien, die beide das Einzel gewonnen und später auch im Doppel gemeinsam an gleicher Stelle triumphiert haben.

„Es war für uns sehr wichtig, hier zu gewinnen. Wir durften nur dank einer Wildcard spielen und am Ende halten wir die Trophäe, das ist echt geil“, freuten sich Melzer und sein bester Freund, der wegen einer Schulterverletzung mit neun Monaten noch länger als Melzer (sechs Monate) ausgefallen war. „Ich habe ganz ehrlich die Woche ein bisschen wie einen Neuanfang gesehen. Weil damals vor sechs Jahren ging meine Karriere in Wien los“, erinnerte sich der 30-jährige Deutsche an seinen Einzeltriumph 2008.