Melbourne-Hattrick für Djokovic

And the Winner is: Novak Djokovic. Und deshalb hat der 25-jährige ein Stück Tennisgeschichte geschrieben. Nach einem 6:7-7:6-6:3-6:2-Erfolg über den Briten Andy Murray gewann der 25-jährige Serbe als erster Spieler seit Beginn der Profi-Ära (1968) die Australian Open drei Mal in Folge. Nachdem der Serbe auch 2008 triumphiert hatte, war es der vierte Titel in Melbourne. „Das ist definitiv mein Lieblings-Grand-Slam“, jubelt der Sieger. Djokovic unterstrich mit seinem sechsten Grand-Slam-Titel erneut seine Vormachtstellung im Herren-Tennis. An dieser hat mit Gebhard Gritsch auch ein Österreicher Anteil. Der Tiroler gehört seit 2009 dem Team des Melbourne-Triumphators an, das vom slowakischen Coach Marián Vajda angeführt wird. Djokovic darf sich über einen Siegerscheck in Höhe von umgerechnet fast 2 Millionen Euro freuen, Murray bekommt immerhin die Hälfte. Der 25-jährige Schotte, der im Vorjahr in New York den ersten Grand-Slam-Titel für die Briten seit 1936 geholt hatte, spürte mit Fortdauer der 3:40-Stunden-Partie die Nachwehen vom Fünf-Satz-Marathon gegen Roger Federer.