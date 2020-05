Meissnitzer: "Neue Wege einschlagen"

Heutzutage ist es total in Mode, dass über den Spaß geredet wird. Alle sagen, sie brauchen den Spaß beim Skifahren, dann werden sie auch wieder schnell. Aber im Prinzip geht es darum, dass du schnell sein musst, dann hast du auch wieder Spaß.

Aber ist das nicht nur eine von vielen Floskeln?

Ja, sicher. Wir haben damals vielleicht manchmal zu viel gesagt, aber heute würde ich mir manchmal wirkliche Aussagen wünschen und nicht 'Ich versuche Spaß zu haben, dann schau’ ma was rauskommt'.

Fehlen die Typen im Skisport?

Ich denke schon. Lindsey Vonn hat für den Damensport sehr viel gemacht. Dessen sind sich viele andere Läuferinnen gar nicht bewusst. Oder Tina Maze. Es braucht jemanden, der polarisiert. Da ist es mir tausend Mal lieber, die Tina zeigt, wenn sie nicht gut drauf ist. Warum soll sie auch gut drauf sein und lächeln, wenn sie Sechste wird? Das ist doch o.k., sie verstellt sich nicht.

Das ist Ihre vierte Saison beim ORF. Was haben Sie gelernt?

Schon viel. Am Anfang will man es jedem recht machen, aber das geht nicht und ich kann nur dann gut sein, wenn ich ich bin – und das wird auch immer besser. Ich rede auch bewusst so, wie ich rede, im Dialekt, damit ich authentisch bleibe. Das ist mir wichtig.

Ihre Kollegen Hans Knauß und Armin Assinger sind dafür bekannt, sehr emotionell zu kommentieren. Bevorzugen Sie bewusst die leiseren Töne?

Ja, das würde für mich sonst auch nicht passen. Für mich muss die Wortwahl eine andere sein und auch die Lautstärke. Wenn eine Frau da einikreischt, will das keiner hören. Ich freue mich immer über konstruktive Rückmeldungen. Aber es gibt auch Dinge, die mich berühren.

Zum Beispiel?

Wenn jemand schreibt, ich rede zu viel. Was ich auf keinen Fall will, ist am Sonntagvormittag jemandem auf die Nerven zu gehen.