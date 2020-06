Medaillenträume auf Sand gebaut

Mit leisen Hoffnungen auf die erste Medaille sind Österreichs Sandspezialisten nach Polen gereist, wo ab Montag in Stare Jablonik die WM beginnt. Vor allem Doris und Stefanie Schwaiger sowie die Herren-Duos Clemens Doppler/ Alexander Horst und Alexander Huber/ Robin Seidl zählen zum erweiterten Kreis der Stockerl-Anwärter.

„Wer einen guten Tag hat, kann ganz vorne mitspielen“, meinte Stefanie Schwaiger, die mit ihrer Schwester mit Platz fünf bei der WM 2009 in Stavanger für das bisher beste Resultat sorgte. 2011 in Rom landeten die beiden auf Rang neun, ebenso wie Doppler/Mellitzer bei den Herren. In der laufenden Saison lief es für die Schwestern bereits gut: Zuletzt erreichten sie auf Grand-Slam-Ebene in Rom und Den Haag Platz neun, scheiterten in Schanghai im Finale erst am Top-Duo Talita Antunes/Taiana Lima ( Bra) und entschieden Anfang Juni das Heimturnier in Baden für sich.