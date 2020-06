Medaillengewinner von London in Wien

Es wird ein Starauflauf unter Springreitern, den man in Österreich noch nicht gesehen hat. Sechs Medaillengewinner der olympischen Springreit-Bewerbe in London haben für das Vienna Masters vom 20. bis 23. September auf dem Wiener Rathausplatz genannt. Angeführt wird die Liste der Teilnehmer am ersten Fünf-Sterne-Turnier in Österreich vom Schweizer Olympiasieger Steve Guerdat. Auch der Silbermedaillengewinner, der Niederländer Gerco Schröder und die Goldmedaillengewinner mit dem britischen Team, Nick Skelton und Ben Maher sind am Start. Dazu kommen noch der Team-Zweite Marc Houtzager ( Niederlande) und der Team-Dritte Kamal Bahamdan aus Südafrika. Höhepunkt der Veranstaltung ist der mit 300.000 Euro dotierte Bewerb der Global Champions Tour.