Mayr-Achleitner in Linz weiter

Während einander zwei Burschen in Löwenkostümen in der Vorhalle der Linzer Tips-Arena die Bälle zuschupften, war in der Haupthalle der Bär los. Weil am Rande des Generali Ladies ein ehemaliger Adler zum Racket griff.



Ex-Skisprung-Ass Andreas Goldberger vereinigte sich mit Turnierbotschafterin Barbara Schett und schlug gegen das Duo Sybille Bammer und Thomas Muster auf. Etwa 3000 Zuschauer bewunderten diesen Zirkus, bei dem der Tennis-Sport ja an sich zweitrangig war.



Eigentlich wollte sich damit nur Bammer, die im Sommer ihre Karriere beendet hatte, vom Linzer Publikum verabschieden. Fast hätte dies auch die letzte Österreicherin im Turnier getan. Patricia Mayr-Achleitner drehte gegen die Französin Stephanie Foretz-Gacon die Partie noch um, gewann 3:6, 6:2, 6:2 und steht am Donnerstag der Wimbledon-Siegerin Petra Kvitova gegenüber, die derzeit die viertbeste Spielerin der Welt ist.



Während die Tirolerin Mayr-Achleitner eben noch weiter arbeiten darf, träumt die Vorarlbergerin Tamira Paszek nach ihrer 5:7- 3:6-Niederlage gegen die rumänische Qualifikantin Sorana Cirstea vom Urlaub: "Es war ein langes Jahr und ich freue mich jetzt auch einmal, wenn es vorbei ist."