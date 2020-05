Mayers Verschwörungstheorien

Letzter großer Auftritt für den Entertainer Walter Mayer am Wiener Landesgericht. Dutzende Reporterteams aus dem In- und Ausland erfahren ziemlich unverhofft am späten Abend des dritten und letzten Verhandlungstages das Urteil im Dopingprozess gegen den ehemaligen Skilanglauftrainer, der durch beachtliche Erfolge, vor allem aber durch spektakuläre Dopingaffären in die Schlagzeilen geraten war.



15 Monate Haft, teilbedingt. Sieben Wochen müsste der 54-jährige Salzburger Mayer einsitzen, die Untersuchungshaft von 2009 würde angerechnet werden. Das Urteil nach dem Anti-Doping-Gesetz und dem Arzneimittelgesetz ist nicht rechtskräftig. Der frühere Betreuer des ÖSV erhielt zwar Schützenhilfe von ehemaligen Schützlingen wie Ex-Weltmeister Alois Stadlober (was Staatsanwältin Nina Weinberger nicht sonderlich überraschte, "da beim Thema Doping auf Teufel komm' raus geschwiegen wird"), doch andere Zeugen belasteten Mayer schwer.



In der Urteilsbegründung heißt es: Walter Mayer hat zwischen Dezember 2005 und Anfang 2009 zum Zwecke des Dopings im Sport Wachstumshormon, anabole Steroide, Epo und mindestens 20 Packungen Dynepo in einer Menge, die geeignet war, eine Gesundheitsgefährdung bei einer größeren Anzahl von Personen zu bewirken, erworben.