Maske und Abstand: Tennis-Spielerinnen zeigen Djokovic wie es geht

So wurde in Charleston, in South Carolina, ein Show-Turnier ausgetragen, bei dem unter anderem Top-Spielerinnen wie Eugenie Bouchard oder auch Sloane Stephens mit dabei waren. Und im Gegensatz zu ihren männlichen Kollegen hielten sich die Frauen penibel an alle Auflagen. So fanden die Spiele vor leeren Rängen statt, abseits der Plätze wurden Masken getragen. Und auf den nötigen Abstand wurde natürlich auch geachtet. Also kein Abklatschen, keine Umarmungen.