Die große Jagd auf die Slalom-Königin

Die Königin kam, herzte die Kolleginnen, posierte mit ihrem Hofstaat für die Fotografen – und verschwand in ihren Gemächern. Marlies Schild hatte bereits am Vortag zum versammelten Journalistenvolk gesprochen. Über ihre Blitzheilung nach dem Innenbandriss im Dezember („ein Geschenk“), ihren WM-Start („ein Versuch“) und ihre Erwartungen („keine“).

Dem hatte die amtierende Slalom-Queen auch am Tag vor der Krönungsmesse 2013 (10 und 13.30 Uhr, live ORFeins) nichts mehr hinzuzufügen. Außer: „Ich freu’ mich aufs Rennen.“ Sprach’s, lächelte und war auch schon wieder in den Weiten des Hotels Pichlmayrgut verschwunden.

Das Wunder scheint perfekt, die Hoffnung auf die Sensation lebendig. Wie gut die 31-jährige Titelverteidigerin 58 Tage nach ihrem Trainingssturz aber wirklich in Form ist, kann niemand so genau sagen. Vielleicht will man es auch nicht verschreien, vielleicht sind sie scheu, diese Wunder. „Sie fährt sicher ganz anständig“, sagt Damen-Cheftrainer Herbert Mandl. „Sie hat schon wieder eine recht ordentliche Form. Wie die Wettkampfform ist, wird man dann am Samstag sehen“, stimmt Technik-Trainer Günter Obkircher zu, auch er spart nicht mit dem Wort „anständig“.