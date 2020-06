Markus Rogan disqualifiziert

Markus Rogan hat zum letzten Mal angeschlagen. Dem entsprechend angeschlagen schaute der Wiener auch aus der Wäsch`, also aus der Badehose, als er im Aquatics Centre nach 200 m Lagen auftauchte. Die Zeit von 1:58,81 Minuten leuchtete hinter seinem Namen, wenige Sekunden später blinkte "DSQ" auf, das Zeichen für Disqualifikation.



Der 30-Jährige hatte bei der Wende von Rücken auf Brust laut Regel 7.1 einen technischen Fehler begangen. Was ihn auch nicht beruhigen wird: Die Zeit hätte nur zum 9. Platz gereicht, er hätte also das Finale so wie so verpasst. Trotzdem legte Rogan Protest ein, weil er wusste, dass ein schnellerer Kontrahent auf den Start beim Finale verzichten werde. Und siehe da, der Südafrikaner Le Clos zog seine Teilnahme zurück, Rogan wäre damit als Achter im Finale noch mit von der Partie gewesen, wenn ...

... der Protest nicht nach einer Stunde abgewiesen worden wäre.



Ryan Lochte war übrigens Schnellster (1:56,13) vor Laszlo Cseh (1:56,74) und Michael Phelps (1:57,11).