Marcos Nader boxt im Akkord

Der Wiener Profiboxer Marcos Nader durchlebt derzeit intensive Monate.



Die Siege in den Kämpfen zehn und elf gegen die Italiener Annunziata (Mai) und Nespro (Juli) fielen in die Zeit der Doppelbelastung durch das Bundesheer. Anstatt sich nun eine Auszeit zu gönnen, steigt der 21-Jährige schon am Samstag in Erfurt wieder in den Ring. Nader kämpft im Rahmenprogramm des Duells zwischen Alexander Powetkin und Ruslan Tschagajew (live, ARD 22:30 Uhr). Der siegreiche Schwergewichtler darf dann Weltmeister Wladimir Klitschko herausfordern.



Naders Gegner ist der 34-jährige Gianmario Grassellini (19 Siege, 10 durch K.o., 4 Niederlagen und zwei Unentschieden), der bereits fünf Mal um kleinere internationale Titel des Verbandes IBF gekämpft hat. Diese fünf Kämpfe konnte der 1,72 Meter große Boxer alle für sich entscheiden. Zuletzt musste sich der Routinier allerdings nach drei Niederlagen am Stück erst wieder zwei Erfolgserlebnisse gegen Aufbaugegner abholen.



Grund genug für Nader, selbstbewusst und optimistisch in den Kampf zu gehen, ohne den Gegner dabei jedoch zu unterschätzen. Kurios: Gegen Grassellini wird Nader im zwölften Profikampf bereits zum siebenten Mal einem Italiener gegenüberstehen.