Marcel Hirscher bittet zum Finale Grande

Zuzutrauen ist das Kunststück dem Pferdezüchter Matt allemal, zumal ihn auf der Piste keine zehn Pferde aus der Ruhe bringen können, ihm der steile Hang auf der Planai (wie er mit Siegen beim Nacht-Weltcupslalom bewies) liegt und er zudem trotz unterschiedlicher Weltcup-Leistungen seinen Platz in der Startgruppe eins bewahren konnte.

Vordere Nummern gelten im Spezialslalom als extrem vorteilhaft. Selbst ab Nummer acht, neun reicht es immer häufiger kaum noch zur Bestzeit. Auch aus diesem Grund gehen Benjamin Raich und Manfred Pranger, der letzte österreichische Ski-Weltmeister (2009), nur als Außenseiter in ein Rennen, in dem – so sagen alle Hauptdarsteller im solidarischen Chor – auf der Planai „die Fetzen“ fliegen werden. Denn:

Anders als im Weltcup wird bei einer WM nicht taktiert. Dementsprechend hoch ist die Ausfallsquote, zu der bei den letzten Ski-Großereignissen auffallend häufig „Hausherren“ beigetragen haben: Giorgio Rocca 2006 in Sestriere, die Schweden 2007 in Åre, Jean-Baptiste Grnge 2009 in Val d’Isère, der Deutsche Felix Neureuther 2011 in Garmisch. Letzterem traut Hirscher zu, dass er heute die Hoffnung auf eine Medaille erfüllt, die Neureuther auf seinem bayrischen Haushang versagt geblieben war.

Hirscher fühlt sich seit dem Riesenslalom befreit von diesem Erwartungsdruck auf einen Lokalmatador. „Dank der Silbernen ist mir um 300 Kilo leichter.“

Gestern Nachmittag trainierte Hirscher ganz allein am Hauser Kaibling, ehe er sich zur Startnummernauslosung nach Schladming und danach heim nach Annaberg begab.

Von dort hat der ORF ausnahmsweise nicht live übertragen. Noch nicht.