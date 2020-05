Makkabispiele eröffnet

Neben zahlreichen heimischen Politikern - darunter Innenministerin Johanna Mikl-Leitner, Bildungsministerin Claudia Schmied und Wiens Bürgermeister Michael Häupl - nahm auch Israels Parlamentspräsident Reuven Rivlin an den Feierlichkeiten bei. Dass die Makkabispiele in der Bundeshauptstadt, wo vor 70 Jahren Juden verfolgt und in den Tod geschickt worden seien, stattfinden, sei "ein Zeugnis für den Sieg des jüdischen Geistes über die Schatten der Vergangenheit", betonte Rivlin.



Häupl sprach von einem "historischen Sportfest", auf das die Stadt stolz sei: "Das Feuer der Makkabiflamme steht für das Feuer in unserem Herzen." Man sei sich in dieser freudigen Stunde aber auch der "dunklen Jahre der Schoah bewusst und der daraus resultierenden Verpflichtung, das Miteinander in den Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen", betonte der Bürgermeister. Wiens Oberrabbiner Paul Chaim Eisenberg erinnerte an die Katastrophe des Holocausts und gedachte jener, "die starben für unser Recht, als Juden zu leben".



Noch vor dem Redereigen begannen die Eröffnungsfeierlichkeiten mit dem mehr als halbstündige Einzug der Athleten. Am Beginn der Delegationen aus insgesamt 37 Nationen stand Israel, beschlossen wurde die Flaggenparade von den österreichischen Vertretern. Später trugen Veteranen des jüdischen Sportclubs Hakoah die offizielle Fahne der Spiele, die anschließend gehisst wurde, in Richtung Bühne.