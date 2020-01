Weltklasse: Österreich im Sturmlauf in die EM-Hauptrunde

Besonders Weltklassewerfer Lazarov hatte die rot-weiß-rote Abwehr dabei immer wieder vor unlösbare Probleme gestellt. Der erfolgreichste Torschütze bei WM- und EM-Endrunde sowie der zweifache Toptorjäger der Champions League hatte in den bisherigen vier Partien gegen Österreich 30 Tore erzielt. Am Donnerstag in der Stadthalle ließ sich der Frankreich-Legionär mit dem ersten Treffer bis zur 14. Minute Zeit. Was freilich ein Verdienst der österreichischen Abwehr war.

Tormann Eichberger, der erstmals bei dieser Endrunde von Beginn an spielen durfte, zeigte eine Weltklasseleistung und war rasch ein beinahe unüberwindbares Hindernis für die Gäste. Wobei: Das mit der Gastmannschaft war so eine Sache. Nordmazedonien hat in etwa so viele Einwohner wie Wien, stimmungstechnisch waren alle in die Stadthalle gekommen. Auch für die rot-weiß-roten Fans war die abschließende Vorrundenpartie daher ein Härtetest.